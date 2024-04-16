Гжельский фарфоровый завод победил в конкурсе «Туристский сувенир Золотого кольца» 2024

Финал II Межрегионального конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца» состоялся во Владимире на прошлой неделе. Гжельский фарфоровый завод получил Гран-При в номинации «Декоративно-прикладной сувенир Золотого кольца». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что награду завод получил за специально разработанную серию кофейных стаканчиков с достопримечательностями Владимира и Углича. Примечательно, что всего на конкурс было подано свыше 140 заявок от авторов и производителей туристических сувениров.

Все работы оценивал экспертный совет, высокая оценка и признание которого дает право разместить наклейку «Рекомендовано Союзом городов Золотого кольца» на изделиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Ульяновской области Алексей Русских обсудили перспективы сотрудничества регионов.