Знаменитая телеведущая отказалась от стиля «тети Моти» и радикально изменила образ

Гузеева похвалилась объемной прической с короткими прядями у лица и заявила, что преобразилась ради нового проекта.

Она также отметила, что в шоу «Давай поженимся» ей не разрешают быть столь модной и там она должна придерживаться образа «тети Моти». Однако позже актриса удалила свое эмоциональное высказывание и снимок с новым стилем. Возможно, из-за образа «тети Моти», а может, из-за предстоящего проекта.

В любом случае вскоре Лариса Гузеева предстанет перед зрителями в новом стильном облике.

Ранее в суде пояснили, почему Моргенштерн* внесен в реестр иноагентов.

*физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.