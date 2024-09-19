Знаменитая телеведущая отказалась от стиля «тети Моти» и радикально изменила образ
Фото: [соцсети]
Речь идет о Ларисе Гузеевой, которая прославилась своими резкими ответами критикам, сообщили «NEWS.ru».
Гузеева похвалилась объемной прической с короткими прядями у лица и заявила, что преобразилась ради нового проекта.
Она также отметила, что в шоу «Давай поженимся» ей не разрешают быть столь модной и там она должна придерживаться образа «тети Моти». Однако позже актриса удалила свое эмоциональное высказывание и снимок с новым стилем. Возможно, из-за образа «тети Моти», а может, из-за предстоящего проекта.
В любом случае вскоре Лариса Гузеева предстанет перед зрителями в новом стильном облике.
Ранее в суде пояснили, почему Моргенштерн* внесен в реестр иноагентов.
*физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.