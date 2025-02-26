Хабенский высказался о фильме «Анора» и Юре Борисове

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский заверил, что Юра Борисов нравится ему не только как актер, но и как человек. Об этом он заявил в интервью aif.ru .

По словам Хабенского, он, как и многие, посмотрел нашумевший фильм «Анора» про связь сына российского олигарха с проституткой. Эту картину выдвинули на престижную кинопремию, а в центре внимания оказался русский актер Юра Борисов. Это стало историческим и интересным моментом для киноиндустрии. Как отметил Хабенский, он застал Борисова еще в начале актерского пути и уже тогда у него сложилось положительное впечатление о восходящей звезде.

«Мне Юра очень нравится. Симпатичен и как человек, и как актер. Работали с ним плотно в одном «коротыше» — он был еще в самом начале кинопути, но я увидел его подход к делу. <...> Не каждый год их лауреаты и победители были заслуженными, на мой взгляд. Но это уже другой вопрос» — пояснил Хабенский.

Напомним, что Юра Борисов стал первым российским номинантом за мужскую роль второго плана на кинопремии «Оскар». Статуэтку актер не получил, но отметился рядом успехов.Подробнее об этом сообщалось в материале про то, как Борисов покорил Россию и Запад.