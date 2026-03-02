Хабиб Нурмагомедов объявил войну компьютерным играм

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью порталу Sherdog высказался о воспитании молодежи. В частности, знаменитый боец резко высказался о компьютерных играх.

«Если ты мой брат, значит, я сломаю твой компьютер. Сколько людей провели свои лучшие годы, с 17 до 27 лет, за компьютерными играми? Занимаясь спортом, ты становишься более здоровым. Во время игры в компьютер у тебя меняется мышление. Они ничему не учат, я их большой хейтер», — сказал Нурмагомедов.

Хабиб высказался в пользу занятий спортом. Он указал, что даже если работа в зале не приведет тебя к титулу чемпиона UFC, то, по крайней мере, она подарит знакомства с новыми людьми.

Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в смешанных единоборствах и не потерпел ни одного поражения. В настоящее время он тренирует чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

Ранее Ислам Махачев рассказал, почему маловероятен его бой с грузином Илией Топурией.