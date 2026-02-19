Пояс уже есть, кубки тоже: Ислам Махачев объяснил, почему послал Топурию подальше

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в интервью «Газете.Ru» откровенно высказался о возможном бое с Илией Топурией и признался, что финансовая сторона поединков его больше не мотивирует. По словам бойца, даже гипотетическое противостояние с грузинским испанцем в 2026 году выглядит маловероятным.

Махачев подчеркнул, что в его родном дивизионе достаточно претендентов, которые заслужили титульный шанс, и ради Топурии он точно не станет снова сгонять вес. Спортсмен откровенно заявил, что не видит смысла в таком шаге: «Что я выиграю от этого? Пояс, который у меня уже был? Деньги, которые у меня есть? Для меня они уже года два как не проблема. Есть смысл драться только в 77 кг».

34-летний дагестанец, имеющий звание заслуженного мастера спорта по самбо, уже сделал первый шаг к покорению новой категории: после лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг) он поднялся в полусредний и успешно дебютировал там, одолев Джека Делла Маддалену. Таким образом, Махачев вплотную приблизился к историческому достижению — ранее никому из россиян в UFC не удавалось завоевать чемпионские пояса в двух весовых категориях.

