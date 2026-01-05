Хабиб Нурмагомедов рассказал о строгой дисциплине в своем зале

«У нас есть правила. По нашим правилам, если ты молодой, то всегда неправ. Тот, кто старше, всегда прав. Есть правила, и ты обязан им следовать», — сказал Нурмагомедов в ходе выступления на Всемирном спортивном саммите.

Он вспомнил, как по окончании карьеры оказался самым старшим в команде, и тогда ему пришлось естественным образом взять на себя бремя лидерства.

Отметим, что из зала Хабиба вышел чемпион UFC в двух дивизионах Ислам Махачев. В настоящее время он занимает первую строчку в рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий.

15 ноября Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену, забрав пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.