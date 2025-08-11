Хачанов и Рублев вышли в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, Медведев сенсационно проиграл

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев продолжают борьбу на теннисном турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Хачанов во втором круге победил француза Валентена Руве — 6:4, 7:6. После выхода в финал «Мастерса» в Торонто российский теннисист поднялся на 12-е место в рейтинге АТР. Следующим соперником Хачанова будет американец Дженсон Бруксби, занимающий 101-е место в мировой классификации.

Рублев вышел в третий круг после победы над американцем Ленером Тьеном — 7:6, 6:3. За выход в 1/8 финала россиянин поспорит с представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Продолжает разочаровывать своих поклонников Даниил Медведев, не сумевший улучшить свои результаты после перехода на любимый хард. В Цинциннати он проиграл в первом же матче 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону ­— 7:6, 4:6, 1:6.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги четвертого тура РПЛ.