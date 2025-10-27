Хавбек «Акрона» рассказал, почему натягивал трусы на форварда Беншимола
Игрок «Акрона» Кузьмин: «Понимал, что Беншимол может сделать что-то плохое»
Фото: [нападающий Беншимол (справа)/ФК «Акрон»]
Во время матча «Акрон» — «Локомотив» произошел забавный эпизод, который прокомментировал для Metaratings.ru. хавбек тольяттинского клуба Максим Кузьмин.
В первом тайме кабо-вердианский нападающий «Акрона» Беншимол открыл счет в матче. Празднуя гол, форвард начал спускать шорты и схватил себя между ног. Кузьмин пресек странное поведение одноклубника, первым подбежав к нему и вернув трусы в исходное положение.
Кузьмин рассказал, что он понимал: может произойти что-то плохое. Поэтому и поторопился натянуть трусы на африканца.
Проводящий с 2024 года за «Акрон» Беншимол в текущем сезоне провел девять матчей в чемпионате и Кубке России, забив шесть мячей.
«Акрон» сумел остановить лидировавший в РПЛ «Локомотив», завершив матч вничью — 1:1.