Хавбек ЦСКА заявил, что сборная Узбекистана обыграла бы Россию

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в разговоре со Sport24 отметил , что в Узбекистане выросло сильнейшее поколение футболистов.

Он согласился с тем, что у сборной России тоже сильный состав, в котором хавбек выделил Александра Головина.

«Я всегда за свою родину. Для меня Узбекистан обыграл бы Россию», — ответил Файзуллаев на вопрос, какая сборная победила бы в личной встрече.

В составе сборной Узбекистана, кроме Файзуллаева, можно также выделить защитника Абдулкодира Хасанова из «Манчестер Сити» и форварда «Ромы» Эльдора Шомуродова, ранее игравшего за «Ростов».

Файзуллаев выступает за ЦСКА с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за армейцев 33 матча в РПЛ и Кубке России, забил три мяча и отдал семь передач.

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