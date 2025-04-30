Хавбек ЦСКА заявил, что сборная Узбекистана обыграла бы Россию
Футболист ЦСКА Файзуллаев: Узбекистан обыграл бы Россию
Фото: [ПФК ЦСКА]
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в разговоре со Sport24 отметил, что в Узбекистане выросло сильнейшее поколение футболистов.
Он согласился с тем, что у сборной России тоже сильный состав, в котором хавбек выделил Александра Головина.
«Я всегда за свою родину. Для меня Узбекистан обыграл бы Россию», — ответил Файзуллаев на вопрос, какая сборная победила бы в личной встрече.
В составе сборной Узбекистана, кроме Файзуллаева, можно также выделить защитника Абдулкодира Хасанова из «Манчестер Сити» и форварда «Ромы» Эльдора Шомуродова, ранее игравшего за «Ростов».
Файзуллаев выступает за ЦСКА с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за армейцев 33 матча в РПЛ и Кубке России, забил три мяча и отдал семь передач.
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