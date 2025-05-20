Хейтеры Братишкина заблокировали ему все переводы и счета в банках

Стример из России Владимир Семенюк, прославившийся под прозвищем Братишкин, столкнулся с таинственной блокировкой своих банковских карт и счетов. По информации SHOT, хейтеры организовали кампанию, которая привела к автоматическому перевыпуску и блокировке всех финансовых инструментов блогера.

Уточняется, что объектом атаки стали все банковские карты и счета Братишкина. Стримеру начали приходить СМС-сообщения о блокировке, а карты начали автоматически перевыпускаться.

Кроме того, Братишкин рассказал, что ему на телефон начали поступать угрозы от одного из подписчиков. В сообщении фанат напомнил блогеру о его словах о крупных переводах — якобы стример жаловался на банковские запросы при переводе крупных сумм типа одного миллиона рублей.

Хейтер заявил, что Братишкину нужно объяснить свои слова и «ответить» за них. Вместе с тем ему придется обратиться в банки, чтобы отменить блокировку счетов, иначе все его карты будут удалены.

По словам стримера, хейтеры, судя по всему, сначала попытались проверить его счета, отправив небольшие суммы — 19 и 26 рублей через систему быстрых платежей (СБП). Когда счета оказались «рабочими», хейтеры и запустили «блокировочную кампанию».

Блогер обратился в банк с просьбой объяснить причины заморозки счетов. Там ему объяснили, что карты заблокировали из-за подозрений о краже средств. Сейчас Братишкин занимается решением возникших трудностей.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что стример Бустер задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) около 4,5 млн руб.