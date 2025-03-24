Мирра Андреева завершила выступление на теннисном турнире в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пройти в 1/8 финала и завершила выступление на турнире WTA 1000 в Майами. В третьем раунде она проиграла американке Аманде Анисимовой с итоговым счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. Матч, продолжавшийся 2 часа 49 минут, выдался напряженным и зрелищным.

В следующем круге Анисимова встретится с британской теннисисткой Эммой Радукану. Призовой фонд турнира составляет около $9 млн долларов.

Для 17-летней Андреевой это поражение стало концом впечатляющей победной серии, в рамках которой она выиграла 13 матчей подряд. Сейчас теннисистка занимает шестое место в рейтинге WTA.

На своем счету Андреева имеет ряд заметных успехов, включая выход в полуфинал турнира Большого шлема Roland Garros в 2024 году. В марте 2025 года она также отметилась победой на турнире BNP Paribas Open в Индиан-Уэлсе, обыграв белорусскую спортсменку Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3.