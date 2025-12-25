«Химки» хотят вернуться в большой футбол

Клуб под названием «Новые Химки» для начала хочет заявиться в чемпионате Московской области и уже ведет просмотр игроков. Одновременно ведутся работы на арене, по завершении которых стадион вновь будет соответствовать требованиям профессиональных лиг.

«Химки» завершили сезон 2024/2025 в РПЛ на 13-м месте, но потеряли статус профессионального клуба из-за финансовых проблем. Бывшему инвестору «Химок» Туфану Садыгову РФС пожизненно запретил заниматься футбольной деятельностью в России.

Ранее сообщалось, что из-за миллиардных долгов может не доиграть сезон ФК «Ростов». В клубе эту информацию опровергли, заверив, что контролируют ситуацию.