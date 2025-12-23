«Ростов» может сняться с чемпионата из-за миллиардных долгов

По его данным, долги футбольного клуба достигли 5 млрд руб. Соответственно, под угрозой находится дальнейшее участие южан в чемпионате России. В сложной ситуации находятся и другие ростовские спортивные команды, на которые на 2026 год не запланированы расходы в региональном бюджете.

Как отмечает журналист, «Ростов» готов выставить на продажу большинство игроков. Сменить клуб могут Илья Вахания, Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин, Алексей Миронов, Константин Кучаев, Иван Комаров, Егор Голенков — на этих футболистов в любом случае есть спрос, а также легионеры.

Если «Ростову» и удастся доиграть сезон до конца, то наверняка возникнут сложности с лицензированием перед следующим чемпионатом.

Позже Карпов сообщил, что ему позвонил представитель «Ростова» и рассказал, что ситуация все же не так критична. У клуба действительно есть долги — в районе 2 млрд руб., но большая часть из них не требует срочных выплат. Зарплаты футболистам закрыты по октябрь включительно, уже на половину оплачены зимние сборы.

Однако ситуация со спортом в регионе остается непростой. Ранее сообщалось, что ХК «Ростов» снялся с чемпионата ВХЛ.