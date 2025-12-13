«Химки» принимают «Темп-СУМЗ»: 14 декабря пройдет битва за место в лидерах Суперлиги

Баскетбольный клуб (БК) «Химки» готовится к очередному матчу в рамках национальной Суперлиги. Спортсмены выйдут на паркет домашней арены, чтобы встретиться с командой «Темп-СУМЗ» из города Ревда Свердловской области.

Последняя очная встреча между этими коллективами состоялась в октябре прошлого года. Подмосковная команда идет на второй строчке турнирной таблицы, одержав семь побед в десяти проведенных матчах сезона.

Свердловские соперники находятся на четвертой позиции, имея в активе шесть побед за тот же период и 16 набранных очков.

Матч состоится в субботу, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Принять гостей готов Баскетбольный центр «Химки», расположенный по адресу. Вход на трибуны бесплатный.

