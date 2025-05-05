«Химки» рассчитывают закрыть вопрос о расторжении контракта с Артигой без привлечения ФИФА

Представитель Артиги Дмитрий Селюк заявлял, что его клиент намерен обратиться в ФИФА, поскольку «Химки» не выплатили ему все причитающиеся средства.

Брехов отметил, что ничего не знает о таком обращении. По его словам, клуб держит связь с тренером и его представителями, а с учетом добрых отношений с Артигой «Химки» рассчитывают спокойно «закрыть этот вопрос».

«Химки» объявили об увольнении Франка Артиги 15 апреля. Его место занял Магомед Адиев. За три тура до конца РПЛ подмосковный клуб занимает 12-е место с 25 очками.