«Химки» сыграют с ярославским «Шинником» в Юношеской футбольной лиге

В субботу, 27 сентября, юные футболисты Академии спортивной школы олимпийского резерва «Химки» будут сражаться с командой «Шинник» из Ярославля в рамках турнира Юношеской футбольной лиги «Центр».

На поле выйдут игроки, представляющие два возраста: 2010 и 2009 года рождения. Матчи пройдут на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки», расположенном по адресу: улица Машинцева, дом 2. Начало поединков запланировано на 11:30 и 14:00, а вход для зрителей будет свободным. Также все желающие смогут посмотреть трансляцию на сервисе «VK Видео».

К октябрю команды проведут серию встреч, в которых юные спортсмены сразятся с противниками из 14 регионов нашей страны. Те, кто станет победителем в своей возрастной категории, получат шанс поехать в Краснодарский край на финальную часть турнира Юношеской футбольной лиги. Актуальное расписание матчей можно найти на официальном сайте. Эти поединки станут отличной возможностью для молодых футболистов проявить свои навыки и побороться за призовые места.

