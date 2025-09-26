В подмосковных Химках заявили о старте отопительного сезона

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках продолжается постепенная подача отопления. Школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты уже подключили к тепловым пунктам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

В жилых домах отопление планируют запустить 29 сентября, работу объектов теплоснабжения контролирует глава Елена Землякова. Вместе с заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Александром Сорокиным и директором Химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергеем Чубаровым она осмотрела Районную тепловую станцию № 240 на Нагорном шоссе. Она питает более 250 многоквартирных домов и более 50 социальных объектов.

«Станция работает на расчетной мощности 240 Гкал, температура теплоносителя — 95 градусов. Дежурство — круглосуточное. Внутри находится четыре экологичных котла с минимальным выбросом вредных веществ. Рабочий состав — три котла. Оборудование полностью автоматизировано», — рассказала Елена Землякова.

Отметим, что обратиться по вопросам отопления можно в управляющую компанию или по телефону горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.

