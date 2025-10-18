Химкинская фехтовальщица Анна Соловьева завоевала серебро на Кубке мира в Сингапуре

Химкинская фехтовальщица Анна Соловьева блеснула на международном уровне, завоевав серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который прошел в Сингапуре. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Несмотря на серьезную конкуренцию, спортсменка показала великолепные результаты в категории «сателлит», доказав свое мастерство и упорство. Анна, выступая среди 53 участниц, в полуфинале сумела обойти опытную рапиристку Амиту Бертье, которая представляла Сингапур и принимала участие в двух Олимпийских играх. Химчанка одержала победу в напряженном поединке со счетом 15:14, что стало важной вехой в ее карьере.

В финале ее ждала соперница из России Владислава Пенюшкина, и хотя Анне не удалось одержать верх, завоевание серебра стало значительным достижением. Депутат Химок Артур Каримов подчеркнул, что успехи наших спортсменов в условиях сложной международной обстановки – это подтверждение их высокого уровня и преданности своему делу.

Путь к призовому месту был результатом жестоких тренировок и работы команды, в состав которой входили не только Анна, но и ее тренер Елена Жемаева. Подготовка к турниру проходила в Центре фехтования Ильгара Мамедова, что обеспечило ей необходимые навыки и уверенность. Анна Соловьева вновь продемонстрировала, что химкинские спортсмены способны на выдающиеся результаты и могут гордиться своими достижениями на международной арене.

