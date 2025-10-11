Химкинские спортсмены завоевали восемь медалей на Кубке Подмосковья по спортивному туризму

Ярким спортивным достижением отметились воспитанники химкинской спортивной школы имени Горелова, успешно выступившие на Кубке Московской области по спортивному туризму. В напряженной борьбе с участием более 350 спортсменов из 17 муниципалитетов Подмосковья химчанам удалось завоевать восемь медалей различного достоинства, продемонстрировав высокий уровень подготовки и волю к победе. Об этом рассказала администрация городского округа Химки.

Соревнования проводились на пешеходных дистанциях в течение двух дней. В первый день участники состязались в спринте на личной дистанции, где необходимо было проявить не только физическую выносливость, но и навыки ориентирования. Второй день был посвящен парным соревнованиям, где важнейшими качествами становились слаженность работы в команде и взаимопонимание между партнерами.

Среди химкинских спортсменов особенно отличился Сергей Пешиков, сумевший завоевать сразу две награды — золотую и серебряную медали. Не менее впечатляющих результатов добились и его товарищи по команде: Денис Тюрин занял третье место, а Леонид Калиновский добавил в копилку химкинской школы еще одну бронзовую медаль, выступая во взрослой группе.

Успешно выступили и младшие участники соревнований. Дуэт в составе Тимофея Пешикова и Петра Степанова занял второе место в парных соревнованиях, продемонстрировав прекрасную координацию. Среди девочек бронзовыми призерами стали сестры Вера и Надежда Терек, доказавшие, что спортивный туризм доступен и интересен для всех категорий спортсменов.

Муниципальный депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов отметил важность развития массового спорта в округе.

«Два года назад в нашем округе запустили уникальный проект „Интерактивное ориентирование в парках Химок“. Любой житель может попробовать себя в роли начинающего ориентировщика. Именно такие проекты помогают нам развивать физическую культуру в городе и находить новые таланты», — указал он.

Спортивная школа имени Горелова, открытая в 2005 году, уже давно стала кузницей спортивных талантов. За годы работы ее воспитанники неоднократно добивались высоких результатов на всероссийском уровне, становясь победителями и призерами чемпионатов, кубков и первенств России по спортивному туризму, спортивному ориентированию и рафтингу.

Ранее сообщалось, что в Химках прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации последствий террористического акта, в них приняли участие представители МЧС России, Министерства здравоохранения Московской области, правоохранительных органов и местных служб экстренного реагирования.