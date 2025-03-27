Рэпер Tyga даст концерт на московской «ЦСКА-арене»

Известный американский хип-хоп-исполнитель Tyga планирует посетить Россию. Московская «ЦСКА-арена» 31 мая станет площадкой для его первого масштабного концерта с начала специальной военной операции, сообщил телеграм-канал Mash.

Сообщается, что автор популярных треков, таких как Taste и Rack City, принял предложение и готовит уникальное круговое шоу. Организаторы обещают атмосферу настоящей калифорнийской вечеринки.

Перед выступлением Tyga на сцену выйдут Макан и Jakone. В райдере артиста указано пожелание проживать в отеле недалеко от Кремля, объясняя это соображениями безопасности.

Ранее сообщалось, что против Big Baby Tape возбудили дело из-за задолженности 600 тыс. руб.