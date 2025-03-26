ХК «Сочи» уволил легенду хоккея

Команда заняла последнее место в Западной конференции, задолго до конца регулярного чемпионата потеряв шансы на выход в плей-офф. При этом южане набрали очков меньше, чем в предыдущем сезоне.

Сергей Зубов возглавил «Сочи» в апреле 2024 года, подписав контракт на два года. Ранее олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы работал в СКА, рижском «Динамо» и молодежной сборной России.

В НХЛ нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров накануне в пятый раз за карьеру набрал более 100 очков за сезон и установил рекорд для российских хоккеистов.