Тимур Родригез и Катя Кабак объявили о помолвке

В Москве произошло романтическое событие, которое не оставило равнодушными поклонников шоу-бизнеса. Известный шоумен и певец Тимур Родригез сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, 36-летней актрисе Кате Кабак, сообщает The Voice.

Местом для этого важного шага оказался не просто ресторан или домашняя обстановка, а столичный кинотеатр «Художественный». Судя по опубликованным кадрам, инсценировка была впечатляющей: на огромном экране после вопроса и согласия зажглась надпись: «Она сказала "да"». Катя тут же продемонстрировала поклонникам кольцо с бриллиантом, которое ей преподнес возлюбленный.

Роман Родригеза и Кабак не был тайной. Пара начала появляться вместе еще в конце 2023 года, когда они посетили премьеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». С тех пор влюбленные не скрывали своих чувств и регулярно выходили в свет. Однако для обоих это не первый брак.

Катя уже была замужем — в 2017-м году она вышла за бизнесмена Андрея Барби. В этом союзе родилась дочь.

Тимур Родригез также пережил развод. Он 16 лет состоял в отношениях с Анной Девочкиной, но в 2023 году пара объявила о расставании. В браке родились двое сыновей. После развода Родригез проявил благородство: оставил бывшей жене квартиру, дом и денежные средства.

