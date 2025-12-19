Хоккеист «Нефтехимика» ударил судью в лицо, инцидент попал на видео

Фото: [ Команда Академии хоккея им. Ю. Е. Ляпкина против Звездной сборной в благотворительном хоккейном матче/Медиасток.рф ]

В интернете распространились видеоматериалы, запечатлевшие конфликт во время хоккейного матча КХЛ между командами «Нефтехимик» и «Авангард». На кадрах видно, как нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин наносит удар судье в лицо.

Инцидент случился во время драки на льду. Хоккеист атаковал игрока из омской команды, но в этот момент между соперниками оказался судья, который и получил удар.

Судьи признали действия Шафигуллина грубым нарушением и удалили его с поля до окончания матча.

В середине третьего периода матча, когда, собственно , все и произошло, «Нефтехимик» проигрывал «Авангарду» с результатом 0:3.

