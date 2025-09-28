Хоккеист Никита Гусев поделился опытом со студентами РМАТ в Химках

Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев недавно встретился со студентами Российской международной академии туризма в Химках, где ему вручили диплом о получении второго высшего образования. Этот торжественный момент состоялся под руководством ректора Евгения Трофимова, который поблагодарил Гусева за вклад в спорт и образование.

На встрече хоккеист выразил уверенность в необходимости постоянного обучения и самосовершенствования. Отвечая на вопросы студентов о профессиональных качествах хоккеиста, он отметил, что талант — это лишь начало.

«Ключевое — это самодисциплина, целеустремленность и готовность работать на износ, даже когда нет настроения. Важно уметь слушать тренера, быть частью команды и никогда не останавливаться, всегда ставить новые цели», — указал он.

Кроме того, спортсмен обратил внимание на значение семейной поддержки в своей жизни. Он рассказал о том, как важно иметь возможность отдыхать и находить понимание дома. Его пятилетний сын уже начинает заниматься дзюдо и делает первые шаги в хоккее, продолжая семейные спортивные традиции.

Это уже второй диплом Гусева, который стал специалистом в области менеджмента и юриспруденции. На церемонии получения диплома ректор вручил ему почетный знак «Образование и туризм — во имя мира и прогресса» и свои книги. В ответ чемпион подарил Трофимову футболку со своим игровым номером 97. Кроме того, 24 сентября Гусев был удостоен памятной медали за 250 заброшенных шайб в КХЛ, став шестым игроком в истории лиги, который достиг этой отметки.

