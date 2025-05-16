Хоккеист Овечкин вылетел из Кубка Стэнли из-за «самого русского» клуба в плей-офф

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» выбыл из Кубка Стэнли по итогам пяти встреч с командой «Каролина Харрикейнз». Об этом сообщил РБК.

Клуб «Вашингтон Кэпиталз», за который играет россиянин Александр Овечкин, на играх Кубка Стэнли встретился в Вашингтоне с «Каролиной Харрикейнз». Это была уже пятая игра между ними, и в итоге «Каролина Харрикейнз» сумела переиграть соперников со счетом 3:1. В результате Овечкин и его клуб выбыли из плей-офф, поскольку общий счет по встречам стал 4:1 в пользу «Каролины».

За эту команду в турнире этого года играет больше всего российских хоккеистов, их набралось четыре человека: Петр Кочетков, Александр Никишин, Андрей Свечников и Дмитрий Орлов. В третьем раунде Кубка Стэнли команде предстоит провести встречу с «Флоридой Пантерз» либо «Торонто Мейпл Лифс».

Ранее сообщалось, что Овечкин подарил именной джерси белорусскому президенту Александру Лукашенко после поздравлений с рекордом НХЛ. Подаренная вещь займет почетное место в экспозиции музея, расположенного во Дворце Независимости в Минске.