Хоккеист Панарин пошутил о своих долгах перед ФНС

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в шуточной манере прокомментировал слухи о задолженности перед Федеральной налоговой службой России на своей странице в социальных сетях.

Хоккеист выложил снимок, на котором видно экран кнопочного телефона с корпоративным списком контактов, в котором, помимо членов семьи, значится и ФНС.

«А я думаю, кто с незнакомых номеров бомбит? Сейчас сохранил», — написал спортсмен.

Ранее сообщалось, что хоккеист Панарин несколько месяцев не погашает долг перед ФНС РФ на 75 тыс. руб. При этом заработная плата спортсмена — более 1,14 млрд руб. На территории России хоккеист не занимается предпринимательской деятельностью.