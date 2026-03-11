Хоккеист «Сочи» рассказал об обстановке в команде на фоне угроз атак БПЛА

Нападающий ХК «Сочи» Тимур Хафизов рассказал ТАСС о настроениях в команде из-за регулярных объявлений угроз БПЛА в южных регионах России.

23 февраля был остановлен матч «Сочи» с ЦСКА, игру доиграют в Москве 11 марта, начиная со второго периода. Также переносился домашний матч «Сочи» с «Локомотивом». Игра прошла 4 марта в Ярославле, хозяева взяли на себя все расходы по проведению матча.

«Тяжело привыкнуть к этому, у многих семьи и дети, ситуация достаточно необычная. Лукавить не буду, есть переживания за жен, детей, которые сейчас там находятся. Но надо сплачиваться в такие тяжелые моменты», — сказал Хафизов.

Он подчеркнул, что хоккеисты без всяких возражений примут любое решение руководства, если оно будет принято в целях безопасности болельщиков.

ХК «Сочи» занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 44 очка в 63 матчах. Команда утратила шансы пробиться в плей-офф в текущем сезоне.

Ранее российский защитник Никита Задоров рассказал об особенностях жизни в Бостоне.