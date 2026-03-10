Российский защитник клуба НХЛ рассказал об особенностях жизни в Бостоне

Задоров живет в Бостоне второй год и назвал город «наиболее европейским» из тех, что видел в США.

«Нужно понимать: США в этом году отмечают 250 лет. Бостону — 395. Если сравнивать с любой европейской столицей — разница в истории огромная. Я из Москвы, и, честно говоря, по сравнению с Москвой любой американский город кажется маленьким. Москва масштабнее, глубже по истории, по атмосфере», — сказал Задоров.

Хоккеист отметил, что в Бостоне довольно много русскоговорящих. В городе есть кафе «Санкт-Петербург», а неподалеку от его дома хороший русский магазин. Туда Задоров обычно ездит за конфетами и мороженым, малосольными огурцами, черным хлебом, сосисками.

По мнению Задорова, Бостон идеален для жизни с тремя детьми, поскольку этот большой город не ощущается мегаполисом. Хоккеист сравнил его с Нью-Йорком, в котором совершенно иные масштабы и ритм жизни. Этот город подходит для тех, кто едет «покорять мир».

30-летний Никита Задоров проводит второй сезон за «Брюинз». В прошлом чемпионате он стал лидером всей лиги по количеству штрафных минут (145). В текущем сезоне жесткий защитник может перекрыть этот результат: в 62 матчах у него уже 127 минут штрафа. При этом Задоров имеет хорошие шансы установить личное достижение по набранным очкам. Лучший результат — 22 балла, а сейчас в его активе 18 (1+17) очков.

