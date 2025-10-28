Хоккеист «Спартака» признался в употреблении кокаина

Нападающий московского «Спартака» Иван Морозов, в пробе которого были обнаружены следы кокаина, признался в употреблении запрещенного вещества. Об этом хоккеист написал в своей соцсети.

Он рассказал, что употреблял кокаин во внесоревновательный период и принес извинения партнерам по команде, руководству «Спартака» и болельщикам. Морозов заявил, что произошедшее стало для него серьезным уроком. В настоящее при хоккеист проходит терапию при помощи специалистов РУСАДА.

Максимальный срок дисквалификации составляет четыре года, но 25-летний Морозов может отделаться и трехмесячным отстранением, поскольку употреблял запрещенные вещества во внесоревновательный период. В плюс может пойти и сотрудничество с антидопинговым агентством.

В минувшем сезоне Морозов с 50 (19+31) очками стал вторым бомбардиром «Спартака», в нынешнем — успел набрать пять баллов в четырех матчах.

