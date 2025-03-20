Врач Уланкина пояснила опасность заболеваемости гриппом в этом сезоне

В последние три недели в нашей стране уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличивается: по информации Роспотребнадзора, количество заболевших превышает 1,1 млн человек в неделю. Врач Ольга Уланкина назвала способы отличить грипп от ОРВИ. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, для гриппа характерно резкое начало заболевания: стремительно повышается температура тела, появляется озноб, сильная головная боль. Нередко болезнь сопровождается ломотой в теле, сухим кашлем. Температура тела может достигать 40 °C и держаться несколько дней, однако насморк при нем обычно слабый. В свою очередь ОРВИ развивается постепенно. Инфекция как раз часто сопровождается насморком и чиханием, температура тела повышается незначительно.

Медик добавила, что ключевая сложность состоит в том, что в ряде случаев четкого разделения симптомов может не наблюдаться. Таким образом, достоверно определить тип возбудителя дает возможность экспресс-тест.

По ее мнению, согласно данным Роспотребнадзора, более чем в 80 субъектах РФ в начале текущего года преобладал агрессивный штамм A(H1N1) 2009, характеризующийся стремительным развитием, быстрым распространением в организме, риском пневмонии в первые дни заболевания.

Ранее сообщалось, что запущенный кариес и недолеченный цистит увеличивают риск заболеть ОРВИ или гриппом.