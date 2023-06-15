Хоккеист ЦСКА Максим Соркин презентовал в Дубне Кубок Гагарина

Сотни любителей спорта в Дубне стали участниками большого события. В город с Кубком Гагарина пожаловал нападающий клуба ЦСКА Максим Соркин.

Презентация самого почетного трофея в российском хоккее прошла в ДК «Мир». Общение спортсмена, у которого дубненские корни, с болельщиками длилось несколько часов. Среди тех, кто пришел поздравить Соркина с победой, был и врио главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Напомним, ЦСКА во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. 23-летний форвард Максим Соркин внес заметный вклад в успех команды. В этом сезоне в регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал по системе «гол+пас» 31 очко (11 шайб+20 передач). В плей-офф он в 26 играх заработал 9 очков (4+5).

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