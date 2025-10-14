Хоккеисты «Барыса» и «Сибири» подрались на первой секунде матча

В Астане проходит очередной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Барысом» и новосибирской «Сибирью».

Уже на первой секунде встречи в рукопашной схватке сошлись нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли и защитник «Сибири» Александр Лукин. В обмене ударов активнее был россиянин, но в итоге американцу удалось повалить соперника на лед. После драки оппоненты обменялись рукопожатиями.

КХЛ опубликовала видео эпизода, снабдив его подписью: «Матч в Астане обещает быть интересным с первой же секунды».

После первого периода со счетом 2:0 ведет «Барыс». Заброшенными шайбами отметились Тайс Томпсон и Самат Данияр.

