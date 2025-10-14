Ларионов-младший ответил на критику в связи со слабой результативностью

«В том году, когда я набирал очки в каждой игре, никто ничего хорошего не говорил. Я знаю, если буду забивать, отдавать, никто ничего хорошего не скажет. Буду не забивать и не отдавать, тоже ничего хорошего скажут. Я понимаю, что мог бы набрать больше очков. Если посмотреть все игры, чуть больше везения, и могло бы быть не три очка, а шесть или семь. Поэтому для меня это не принципиально», — пояснил свою позицию хоккеист.