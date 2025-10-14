Ларионов-младший ответил на критику в связи со слабой результативностью
Нападающий СКА Ларионов: не читаю критические отзывы о своей игре
Фото: [ХК СКА]
Нападающий СКА Игорь Ларионов — младший в разговоре с ТАСС заявил, что не читает критических материалов о своей игре.
В 14 матчах нынешнего сезона КХЛ форвард набрал всего 3 (1+2) очка.
«В том году, когда я набирал очки в каждой игре, никто ничего хорошего не говорил. Я знаю, если буду забивать, отдавать, никто ничего хорошего не скажет. Буду не забивать и не отдавать, тоже ничего хорошего скажут. Я понимаю, что мог бы набрать больше очков. Если посмотреть все игры, чуть больше везения, и могло бы быть не три очка, а шесть или семь. Поэтому для меня это не принципиально», — пояснил свою позицию хоккеист.
Ларионов уверен, что несколько удачных в плане результативности матчей изменят ситуацию.
Лидером СКА по результативности является Валентин Зыков — 12 (6+6) очков в 14 матчах. Отметим, что не самые высокие статистические показатели имеют многие известные игроки СКА. Например, новички из Северной Америки с опытом игры в НХЛ Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи набрали шесть и три результативных балла соответственно.
Накануне СКА прервал серию из пяти поражений, обыграв «Автомобилист» со счетом 2:1.