Подмосковный конник выиграл международные соревнования

На ВДНХ состоялся международный турнир по древнейшему виду конного спорта тентпеггингу. Его победителем стал Федор Ефимов из Лыткарина.

В тентпеггинге наездник должен выполнить непростую задачу — на скаку копьем или мечом проколоть и поддеть маленький предмет на земле. Подобное состязание прошло в нашей стране первый раз.

Федор Ефимов, который тренируется в конноспортивном комплексе «Созидатель», оказался самым быстрым и ловким в дисциплине «Кольца и пег». При этом, отметим, лыткаринец опередил опытных мастеров из Катара, Ирана, Кувейта и других стран, где тентпеггинг пользуется огромной популярностью.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены отличились на всероссийских соревнованиях по метанию ножа.