Новое производство лимонадов и кваса планируют открыть в Домодедово

Двести пятьдесят миллионов рублей инвестируют в создание производства напитков на территории городского округа Домодедово. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что компания ООО «ДМД Технологии» получила землю под реализацию данного проекта в аренду в рамках программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».

Ожидается, что на предприятии, где создадут 40 новых рабочих мест, будут производить лимонады, а также квас, изготовленные путем естественной ферментации и брожения. Площадь импортозамещающего производства, которое планируют запустить через три года, составит две тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что около 40 процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.