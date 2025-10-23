Хоккеисты СКА заперлись в раздевалке после поражения от ЦСКА

Накануне СКА уступил в Санкт-Петербурге ЦСКА со счетом 3:4. После игры хоккеисты петербургской команды надолго заперлись в раздевалке, где произошел серьезный разговор «по душам».

Капитан СКА Сергей Плотников рассказал, что в ходе «разбора полетов» обсуждали, как выбираться из непростой ситуации.

«Следующая игра покажет, готовы ли мы переломить то, что с нами происходит, готовы ли мы забирать победу, даже если она не дается, ловить шайбы на себя, не уступать в желании ради одной цели — первой победы», — сказал Плотников.

Следующий матч СКА проведет 24 октября дома — против новосибирской «Сибири». На данный момент армейцы занимают девятое место в Западной конференции (16 очков в 17 матчах) и на три балла отстают от зоны плей-офф.

