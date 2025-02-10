Хоккеисты Туркмении набросились на команду Гонконга после поражения

9 февраля сборная Гонконга одержала победу над Туркменистаном с результатом 5:1 и заняла первое место в группе С. Во время послематчевых рукопожатий хоккеисты из Туркменистана — Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов — начали нападение на соперников.

Арбитр назначил всем троим серьезное наказание «5+20». Игроки сборной Гонконга не получили серьезных травм, однако двоим хоккеистам, имена которых не раскрываются, понадобилось медицинское обследование.

Глава делегации Гонконга на зимних Азиатских играх направил обращения в Международную федерацию хоккея (IIHF), Олимпийский совет Азии (OCA) и другие организации с просьбой принять дисциплинарные меры для обеспечения безопасности всех спортсменов, участвующих в соревнованиях. Зимние Азиатские игры проходят в китайском Харбине с 7 по 14 февраля.

Ранее сообщалось, что Овечкин одним метким броском шайбы отправил в нокдаун вратаря «Юты».