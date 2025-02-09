Овечкин одним метким броском шайбы отправил в нокдаун вратаря «Юты»

Александр Овечкин, известный российский хоккеист, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», в ходе недавнего матча против «Юты» нанес травму вратарю канадской команды, после чего тот был вынужден покинуть лед. Об этом сообщает Sport24.

Сообщается, что досадное для вратаря соперника происшествие случилось в матче регулярного чемпионата НХЛ в минувшее воскресенье, 9 февраля.

«В первом периоде Овечкин мощно щелкнул и попал в шлем Ингрэму… Ингрэм не смог прийти в себя и попросил замену — вместо него вышел Карел Веймелка», — приводится в публикации портала.

Напомним, 39-летний Овечкин после гола в прошедшем матче теперь отстает на 17 шайб от рекордсмена, канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Он отметился 894 голами в 1497 матчах НХЛ.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014). В России он начинал карьеру с московского «Динамо» в 2001 году. В «Кэпиталз» хоккеист перебрался в 2005 году.

Ранее главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг пригрозил болельщикам пожизненным баном за мат на трибунах.