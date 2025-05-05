Хоккейная команда «Россия 25» проиграла сборной Белоруссии со счетом 7:8

В Тольятти прошла встреча хоккейной сборной Белоруссии и команды Ротенберга «Россия 25». Россияне уступили со счетом 7:8. Об этом сообщило РИА Новости.

По итогам первого тайма вела «Россия 25» со счетом 2:3. После второго тайма белорусы вырвались вперед, поскольку счет стал 6:3. Третий тайм закончился ничьей 7:7, и тут белорусская сборная сумела переиграть соперников в овертайме, забросив еще одну шайбу.

Это уже второе подряд поражение «России 25», возраст игроков которой в среднем не превышает 25 лет, от Республики Беларусь. Зато до этого во время майского турне команда сумела переиграть сборную Казахстана, она выиграла со счетом 4:1.

Ранее тренер «России 25» Ротенберг заявил, что знает, как обыграть сборную НХЛ. По его словам, он понимает, как развивать молодых игроков. По этой причине команда готовится играть совершенно в другой хоккей, и по этой причине будет непобедима.