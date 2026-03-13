Хоккейный эксперт удивился отсутствию борьбы за пост президента ФХР
Экс-хоккеист Щитов: «Казалось, что Ларионов хочет занять пост президента ФХР»
Бывший защитник клубов КХЛ, хоккейный эксперт Никита Щитов в разговоре с «РБ Спорт» прокомметировал прошедшие выборы президента Федерации хоккея России (ФХР). Главой российского хоккея был переизбран трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.
Легендарный голкипер руководит федерацией с 2006 года. На свой пятый срок 73-летний Третьяк переизбирался на безальтернативной основе.
«Не было никаких других кандидатов, и в прессе это все не обсуждалось. Мне казалось, что Ларионов хочет претендовать на пост на президента ФХР после того, как он сказал, что был на Олимпийских играх и проводил переговоры. Но, как мы видим, конкурентов у Третьяка не было», — констатировал Щитов.
Он отметил, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) много дебатов, дискуссий, разных мнений, тогда как в ФХР «какой-то вакуум». При этом Щитов предположил, что в федерации каждый занимается своим делом без особого освещения работы в медиа. Экс-хоккеист пожелал Третьяку в течение следующего срока воспитать себе достойного преемника.
