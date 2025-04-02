Хоккейный клуб «Лада» задолжал торговцу спорттоварами 14,5 млн руб. за клюшки
«Mash на спорте»: бизнесмен Цимбалов через суд требует взыскать долг у ХК «Лада»
Фото: [ХК «Лада»]
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» задолжал торговцу спорттоварами 14,5 млн руб., сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».
По данным канала, клуб из Тольятти перед началом сезона решил пополнить запасы амуниции и закупил у местного предпринимателя Игоря Цимбалова, торгующего спортивными товарами клюшки, щитки, вратарские ловушки и другое.
Деньги в клубе обещали вернуть позже, но спустя почти год платеж так и не поступил. Теперь бизнесмен пытается взыскать долг через суд.
Из-за финансовых проблем «Лада» уходила из КХЛ, но в сезоне 2023/2024 вернулась в сильнейшую лигу страны. Однако финансовые неурядицы продолжали преследовать тольяттинский клуб. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что бюджет «Лады» составляет до 1,5 млрд руб.
«Лада» завершила сезон КХЛ на 10-м в Восточной конференции и не попала в плей-офф.
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