Хоккейный клуб «Лада» задолжал торговцу спорттоварами 14,5 млн руб. за клюшки

По данным канала, клуб из Тольятти перед началом сезона решил пополнить запасы амуниции и закупил у местного предпринимателя Игоря Цимбалова, торгующего спортивными товарами клюшки, щитки, вратарские ловушки и другое.

Деньги в клубе обещали вернуть позже, но спустя почти год платеж так и не поступил. Теперь бизнесмен пытается взыскать долг через суд.

Из-за финансовых проблем «Лада» уходила из КХЛ, но в сезоне 2023/2024 вернулась в сильнейшую лигу страны. Однако финансовые неурядицы продолжали преследовать тольяттинский клуб. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что бюджет «Лады» составляет до 1,5 млрд руб.

«Лада» завершила сезон КХЛ на 10-м в Восточной конференции и не попала в плей-офф.

Ранее главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг показал свои навыки в баскетболе.