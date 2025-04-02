Ротенберг забросил четыре «трешки» на тренировке: болельщики советуют ему перейти в баскетбольный «Зенит»
Главный тренер СКА Ротенберг показал баскетбольные навыки на тренировке
Фото: [ХК СКА]
Хоккейный клуб СКА выложил видео с тренировки, где главный тренер команды Роман Ротенберг метко поражает баскетбольное кольцо.
Тренер петербуржцев четырежды отправил мяч в кольцо из-за дуги. Непонятно, сделал ли он точные броски подряд или же ему потребовалось больше четырех попыток. В комментариях под видео болельщики предложили возглавить Роману Ротенбергу баскетбольный «Зенит».
В среду, 2 апреля, СКА проведет четвертый матч серии плей-офф против московского «Динамо» на домашней площадке. Пока армейцы уступают в серии 1-2.
Ранее сообщалось, что Романа Робенберга могут отправить в отставку, если СКА не доберется как минимум до финала конференции.