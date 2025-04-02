Ротенберг забросил четыре «трешки» на тренировке: болельщики советуют ему перейти в баскетбольный «Зенит»

Тренер петербуржцев четырежды отправил мяч в кольцо из-за дуги. Непонятно, сделал ли он точные броски подряд или же ему потребовалось больше четырех попыток. В комментариях под видео болельщики предложили возглавить Роману Ротенбергу баскетбольный «Зенит».

В среду, 2 апреля, СКА проведет четвертый матч серии плей-офф против московского «Динамо» на домашней площадке. Пока армейцы уступают в серии 1-2.

Ранее сообщалось, что Романа Робенберга могут отправить в отставку, если СКА не доберется как минимум до финала конференции.