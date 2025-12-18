Хоккейный клуб «Ростов» снялся с чемпионата ВХЛ

Хоккейный клуб «Ростов» вынужден сняться с чемпионата России по хоккею, сообщила клубная пресс-служба.

Отмечается, что такое решение принято из-за отсутствия финансирования со стороны Минспорта Ростовской области.

ХК «Ростов» был основан в 2004 году. Команда дважды выигрывала первенство ВХЛ (на тот момент третий по силе дивизион российского хоккея). С 2019 года «Ростов» выступает в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

В настоящий момент команда занимает последнее, 32-е, место в турнире. В 35 матчах «Ростов» набрал 23 очка.

Ранее нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев сравнил жизнь в России и Северной Америке.