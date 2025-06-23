Хоккейный клуб «Витязь» из Подмосковья расформируют

Роман Ротенберг не смог стать спасителем для подмосковного клуба «Витязь», сообщает телеграм-канал «Mash на спорте». Менеджер и тренер не сумел договориться о новом спонсоре для клуба, поэтому «Витязь» будет расформирован.

По информации канала, Ротенерг планировал привлечь к финансированию «Витязя» компанию «Уралкалий» Дмитрия Мазепина. Переговоры длились около месяца, но в итоге «Уралкалий» отказался — якобы из-за слишком высокой суммы, запрошенной Ротенбергом.

На днях «Матч ТВ» сообщал, что руководство «Витязя» предложило техперсоналу клуба искать новую работу.

ХК «Витязь» был основан в 1996 году. С сезона 2005/2006 команда выступала в сильнейшем дивизионе российского хоккея. «Витязь» базировался в Чехове, Подольске, а в последние годы — в Балашихе.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников признал, что хоккеисты в советское время «неплохо выпивали», но это не мешало им завоевывать золотые медали для страны.