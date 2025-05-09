Хоккейный турнир в Подольске посвятили 80-летию Великой Победы
В ледовом дворце «Витязь» в Подольске прошел турнир по хоккею в честь Дня Победы
Фото: [Официальный телеграм-канал администрации Подольска]
В ледовом комплексе «Витязь» в Подольске состоялся хоккейный чемпионат, приуроченный к 80-ой годовщине Победы в ВОВ. Участниками стали юные хоккеисты 2015 и 2016 годов рождения из спортивной школы «Витязь», сообщили в администрации городского округа.
По словам директора школы «Витязь» Константина Воршева, сохранение и трансляция будущим поколениям памяти о воинской доблести России является важной обязанностью.
За первенство на ледовой арене сражались шесть коллективов: подольские команды «Витязь», «Витязь-1», «Витязь-2», московские «Русь-1», «Русь-2», а также калужский «Космос».
Итоговое распределение мест выглядит следующим образом: первое место завоевала команда «Русь-1», второе место заняла команда «Витязь-1», а бронзовым призером стала команда «Витязь».
Ранее сообщалось, что глава Подольска возложил цветы к нескольким мемориальным комплексам.