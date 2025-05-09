Церемонии возложения цветов к памятникам Великой Отечественной войны прошли в Подольске
Глава Подольска возложил цветы к нескольким мемориальным комплексам
Фото: [t.me/GrArtamonov]
В Подольске прошли церемонии возложения цветов к памятникам Великой Отечественной войны. В мероприятиях принял участие глава округа Григорий Артамонов.
Так, глава возложил цветы к Вечному огню на площади Славы, памятникам воинам-интернационалистам и Подольским курсантам, стеле «Населенный пункт воинской доблести», братским могилам на кладбище «Красная горка».
«С каждым годом становится все важнее сохранять память, не как формальность, а как живую часть нашей души. <…> Спасибо вам за Победу. Вы — навсегда с нами. В наших словах и поступках», — отметил Артамонов.
Ранее сообщалось, что глава Подольска вручил награды участникам СВО.