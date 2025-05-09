«Хор Победы» исполнил военные песни у Климовской музыкальной школы

В Подольском городском округе, на площадке перед Климовской музыкальной школой, состоялось выступление «Хора Победы», представившего программу песен, посвященных Великой Отечественной войне.

Как сообщили в администрации округа, объединенный хор, в состав которого вошли ученики Климовской детской музыкальной школы, их родственники, друзья и другие жители округа, исполнил известные песни военных лет, такие как «Священная война», «На безымянной высоте», «Севастопольский вальс», «В землянке», «Три танкиста», «Огонек», «Смуглянка» и другие всеми любимые композиции.

Кульминацией концерта стало исполнение песни «День Победы», к которому присоединилась Наталья Борисовна Пушкина, пережившая блокаду Ленинграда.

Зрители с энтузиазмом подпевали артистам, многие танцевали вальс под знакомые мелодии. Всего в мероприятии приняло участие более 100 человек.

Ранее сообщалось, что в честь Дня Победы подольские коллективы выступили в военном госпитале.