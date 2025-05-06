«Хор Турецкого» выступил в зале ГА ООН впервые с 2018 года

В зале Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке состоялся концерт коллектива «Хор Турецкого», приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), передает ТАСС.

Мероприятие стало важным культурным событием, объединившим несколько сотен человек, — среди них журналисты, дипломаты и сотрудники международной организации.

Перед началом концерта с приветственной речью выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он рассказал о решающем вкладе СССР в победу над нацизмом, отметив, что советские солдаты проявили настоящий героизм.

Небензя подчеркнул, что благодаря Великой Победе было создано современное международное сообщество — ООН. Он также вспомнил о роли второго фронта и помощи союзников, подчеркнув значимость мира и единства.

«Мы помним и ценим вклад каждого. Символично, что концерт проходит именно в стенах всемирной организации», — сказал постпред РФ.

Репертуар концерта включал множество известных песен эпохи ВОВ, среди которых были «Три танкиста», «Смуглянка», «Темная ночь», «Журавли», «Нам нужна одна победа», «Синий платочек», «Калинка», «Катюша» и «День Победы».

Песни звучали как русском, так и на иностранных языках, создавая атмосферу единения и памяти для слушателей из разных стран.

Этот концерт стал значимым возвращением «Хора Турецкого» на сцену ООН после выступления в 2018 году. Несмотря на сложности с получением виз для некоторых артистов, коллектив с достоинством и профессионализмом исполнил свой репертуар.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с 80-летием Победы, назвав их подвиг символом национального триумфа.