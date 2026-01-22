Хореограф Глейхенгауз раскрыл черты характера фигуристки Петросян

Хореограф Даниил Глейхенгауз в разговоре с MarieClaire.ru рассказал о характере трехкратной чемпионки страны фигуристки Аделии Петросян.

Он подчеркнул, что не бывает чемпионов с простым характером, поэтому так важно найти подход к спортсмену, чтобы заслужить его доверие.

Хореограф отметил, что Петросян очень склонна к самокопанию.

«Аделия очень требовательна к себе. Иногда это мешает. Бывает, делаешь ей незначительное замечание, а она себя накручивает, из-за этого возникают эмоции. Тренерская мудрость заключается в том, чтобы понять, почему так происходит: спортсмен тебя уважает, доверяет тебе, но сейчас так взвинчен, что лучше притормозить и дать ему время», — рассказал Глейхенгауз.

Аделия Петросян будет представлять Россию на Олимпийских играх 2026 года.

Ранее бельгийский журналист Мартен Дельво выразил уверенность, что Петросян выиграла бы чемпионат Европы, который прошел в английском Шеффилде без участия российских спортсменов.