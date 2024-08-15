Хореограф Мигель проиграл в суде свой бренд продавцу шуб из Пятигорска

Сергей Шестеперов, известный как хореограф Мигель, проиграл в суде свое имя, так как по результатам заседания бренд MIGEL остался за пятигорским продавцом шуб Мгером Гянджумяном. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что Мигель планировал запатентовать товарный знак MIGEL для своего бизнеса, обратился в Роспатент, однако получил отказ, потому как бренд «Мигель» уже оказался занят цветными и натуральными шубами, успешно продающимися в Ставропольском крае. Гянджумян открыл меховой бутик еще 12 лет назад, то есть задолго до того, как Мигель обрел популярность.

Ранее сообщалось, что Starbucks подал заявки на регистрацию товарных знаков в России.